August 1959: OB's old-boys slog B93

Som optakt til en 1. divisionskamp mellem OB og B93 for 60 år siden blev der spillet kampe mellem klubbernes 1. drengehold og mellem deres old-boys hold. De gamle drenges kamp fandt sted på Højsletten og faldt ud til hjemmeholdets fordel med sejrscifrene 5-4. Eigil Nietzsche og Holger Seebach scorede hver to mål, og Erik Birkholm satte fod på det sidste. For B93 scorede OB´s Hans Henning Jacobsen et selvmål på hovedstød, Jørgen Hammeken scorede to gange og Helge Nittrup én gang. Også drengekampen vandt OB (med 2-1). På dagens billede scorer Holger Seebach det ene af sine mål mod B93-målmand Hans Petersen. Til højre ses landstræneren, Arne Sørensen, der spillede på det københavnske hold (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

