Dansk industris eksportmuligheder var gode for 60 år siden, hvor ikke mindst det vesttyske marked var attraktivt, og det drog Odensevirksomheden Dansk Metal- & Autoindustri fordel af. En stor ordre fra et vesttysk firma til 300.000 kr. i kvartalet forudsatte, at man anskaffede en ny, stor varmepresse til en kvart million kr., hvilket firmaet straks var gået i gang med og var ved at montere. På dagens billede ses en arbejder i gang ved den gamle varmepresse. Avisen bragte ikke navnet på medarbejderen, så hvis nogen af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

