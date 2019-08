Trolleybussernes endeligt nærmede sig for 60 år siden, og dermed ville den sidste rest af Odense Sporvejes elektriske æra være slut. Dieselbusserne havde så erstattet de elektriske køretøjer. Gittermaster og luftledninger på Klingenberg, der længe havde taget lidt af udsigten til domkirken, ville blive taget ned, så snart den sidste tur var kørt med trolleybusserne. Et problem med gadebelysningen, der var ophængt i de samme master og luftledninger, ville blive løst, så snart det var teknisk muligt, udtalte direktør P. Frederiksen, Odense Elforsyning. På billedet med domkirken og rådhuset i baggrunden ses de hængende kabler tydeligt over hovedet på cyklisten til venstre i billedet (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

