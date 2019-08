August 1959: Indvielse på Næsby Skole

For 60 år siden gik flaget til tops på Næsby Skole for at fejre ibrugtagningen af en ny tilbygning. Det var tredje gang siden 1931, at det havde været nødvendigt at udvide skolen i den driftige forstadskommune, og tegningerne til en helt ny skole lå allerede klar, og man ventede at begynde byggeriet året efter. På dagens billede er portner Jørgensen i færd med at hejse flaget, mens skolens børn stemmer i med sang (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

