August 1959: Haustrups sommerlejr ved Jørgensø

Haustrups Fabrikker i Odense var for 60 år siden kendt for sine personalegoder. Et varmt måltid mad til en rimelig penge var et af goderne, firmaets sommerlejr ved Jørgensø et andet. Det populære fristed blev grundlagt i 1939 i forbindelse med firmaets 25-års jubilæum og blev i mange år et eftertragtet feriested for firmaets medarbejdere. Avisen besøgte lejren i ferien for 60 år siden og tog en række fotos af glade familier i idylliske omgivelser. På dagens billede er det Kurt og Flemming Lund med familier, der slapper af foran sommerhuset. Måske var det husmødrene, der nød ferien mest, for dagens måltider blev serveret i lejrens spisesal. Avisen undlod at fortælle, hvem der var hvem, og hvad deres hustruer og drengen på billedet hed, så hvis nogen af læserne kan hjælpe, er man velkommen til at kontakte Stadsarkivet på e-mail: historienshus@odense.dk eller på telefon 6551 1030 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.