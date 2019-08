August 1959: Flyvestævne i Beldringe

Odense Flyveklub og Fyens Stiftstidende afholdt for 60 år siden et flyvestævne for amatørbyggede fly i Odense Lufthavn i Beldringe. Stævnet, der skulle afvikles over en weekend, var nær ved at drukne i en regn, der var landsdækkende og derfor forsinkede mange af deltagerne i at starte fra de forskellige lufthavne. Så mange nåede dog frem, at fotografen kunne forevige et udpluk af de små flyvemaskiner, der, som det fremgår, stående på jorden ikke nåede mandshøjde (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

