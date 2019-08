August 1959: Den græske kongefamilie på Fyn

Et overraskende royalt besøg på Fyn fandt sted for 60 år siden. Det var det meste af den græske kongefamilie, der i en mindre bilkortege var på vej til Fredensborg for at aflægge en privat visit hos det danske kongepar. Det vakte en del opsigt, da man med politi med blinkende udrykningslygter i spidsen rasede over Fyn for at nå færgen Prinsesse Benedikte i Knudshoved. Kong Paul sad selv ved rattet i en stor Thunderbird, mens kronprins Konstantin kørte alene i en BMW-sportsvogn. På dagens billede ses kronprins Konstantin ankomme til Knudshoved i sin BMW-sportsvogn (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

