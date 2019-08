August 1959: Busrejse til Jugoslavien

En dansk erhvervsdelegation startede for 60 år siden fra Odense på en 10 dages busrejse til blandt andet Jugoslavien. Rejsen var kommet i stand på initiativ af Provinshandelskammerets formand, konsul Hans Muus, Odense. Turen var tænkt som en goodwillrejse, hvor man skulle besøge forskellige steder og virksomheder. Bussen skulle under alle omstændigheder til Jugoslavien, for den var bestilt hos Dansk Automobilbyggeri i Silkeborg, og to fra virksomhedens ledelse fulgte endda med køretøjet. På billedet står bussen klar til afgang foran Odense Banegård. Det er konsul Hans Muus, der står længst til højre, derefter følger mod venstre direktøren for Håndværksrådet, M. Rosenberg, og fuldmægtig Gustav Rasmussen, Provinshandelskammeret (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

