En brand forårsaget af et lynnedslag anrettede for 60 år siden store skader på det stolte, gamle herresæde Ørbæklunde ved Ørbæk. Selve den historiske hovedbygning undgik flammerne, mens stort set alle udbygninger blev lagt i ruiner, sammen med hele godsets avl af hø og halm, samt omkring 500 tønder korn. Falck fra Ørbæk, Svendborg, Odense, Nyborg og Ringe blev alarmeret, men formåede ikke at mindske katastrofens omfang, der også omfattede stort set hele godsets maskinpark bortset fra en enkelt mejetærsker og halmpresser. Besætningen på 85 malkekøer var på marken og kom intet til, og 17 stykker ungkvæg blev reddet ud, inden ilden bredte sig. På dagens billede står fem unge mennesker og betragter slukningsarbejdet (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.