Flere har kommenteret på planen om at placere en sportsefterskole i området med bl.a. atletikstadion. For og i mod - mest det sidste.Jeg kommer ofte forbi, men er ikke bruger af stadion. Alligevel undrer det mig, at det skulle være den eneste mulighed for at finde plads til en efterskole. Der skal alligevel ikke bygges plejecenter for demente i det tidligere øvelsesområde ved Højstrup, så hvorfor ikke benytte noget af pladsen her? Der er i forvejen fodboldbaner til den lokale klub og via Langesøstien er der nem adgang til atletikstadion, fodboldstadion m.m.. Og mon ikke den korte afstand er til at klare for de unge mennesker? Og mon ikke der kan laves et spændende område herude i Odense NV i stedet for at ødelægge et stadion, der benyttes af mange?