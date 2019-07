Atletikstadion. Utzon har ret

Læserbrev: Som tidligere flittig bruger af Odense Atletikstadion som både aktiv løber og tilskuer gennem mange år kan jeg kun give Lars Utzon ret i, at det vil være det glade vanvid at omdanne tribunen til en sportsefterskole (læserbrev 8. juli).

Den bruges stadig af mange aktive i forskellige sportsgrene, og så nedslidt, som det beskrives i avisen, er den altså ikke. Omklædningsrum og tilskuerpladser er stadig i flittig brug ikke blot til atletik med blandt andet flere danske mesterskaber og internationale stævner, men også til andre sportsgrene.

Det tog adskillige års kamp at få ført atletikstadion up to date med kunststof på løbebanerne i landets tredjestørste by, og tribunen er løbende blevet renoveret. Og Odense Gymnastikforening har for egne midler fra især Eventyrløbet selv opført et at landets bedste klubhuse lige i centrum af begivenhederne.

Derfor vil det være en synd og skam, hvis omklædningsrum og tilskuerfaciliteter nu skal omdannes til en sportsefterskole. Det er en udmærket ide, men den må kunne opføres et andet sted i nærheden.