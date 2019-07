Atletikstadion: Det er slet og ret vanvid at rive tribunen ned

Kommentar: Det er blevet besluttet at rive Odense Atletikstadions tribune ned for at opføre en sportsefterskole på stedet. Det betyder et farvel til cirka 900 tilskuerpladser og de tilhørende omklædningsfaciliteter. Det er utroligt, hvad der kan opnås med et miks af dygtigt spin, kombineret med manglende overblik, dels hos Odense Kommune, dels og i skræmmende grad hos lederne af Odense Atletik.

Selv om der er lagt op til, at efterskoleprojektet skal finansieres af private midler, er prisen for dette projekt sindsygt høj. En stor tribune er nødvendig for et stadion, der bruges flittigt til sportsevents. Placeringen af efterskolen på atletikstadionet kan umuligt være den eneste brugbare i Bolbro, hvor hus- og grundpriser ligger i den lave ende. Sportsefterskoleeleverne er næppe så bevægelseshæmmede, at de ikke kan cykle eller gå en kilometer til den daglige træning.

Der er intet galt med idéen om en sportsefterskole i Odense. Til gengæld er der alt i vejen med placeringen. At rive tribunen ned på Odenses eneste opvisningsstadion - ud over OBs hjemmebane - er slet og ret vanvid.

Atletikstadionet bliver brugt til sportsstævner i mange sammenhænge. Ved disse stævner er der brug for hele tribunen, og det er derfor ubegribeligt, at atletikafdelingen ikke har protesteret kraftigt ved udsigten til at miste dette uundværlige aktiv. Faktisk melder der sig en mistanke om, at projektet må være blevet lusket igennem uden om en døsig atletikbestyrelse.

Det tog 30 år at gøre Odense til et fuldendt atletik-mekka med et fantastisk udendørsanlæg, et fantastisk klubhus og en veludrustet indendørshal. Nu ser det desværre ud til, at de gode forhold bliver smidt i grams til en flok alt for kreative idemagere. Nedrivningen af tribunen retfærdiggøres af, at den er "mildest talt slidt og mørnet". Men det er en påstand, der er helt på månen. Tribunen er løbende blevet vedligeholdt og fremstår lige så bomstærk og velfungerende som for 78 år siden.

Projektet er blevet godkendt i By- og Kulturudvalget og dermed vedtaget uden at skulle gennem byrådet. Katastrofen ser altså ud til at kunne gennemføres bag lukkede døre.

"Vi kan ikke stoppe fremskridtet", lyder et kendt ordsprog. Men hvad med tilbageskridtet? Vågn op i en vældig fart, borgmester Peter Rahbæk Juel, rådmand Jane Jegind, Odense Byråd og ikke mindst Odense Atletiks bestyrelse, som har snorksovet i timen. Find hurtigt en anden og mere meningsfuld placering til sportsefterskolen. Ellers forringes et unikt stadion uopretteligt. Et stadion, der har stor brugsværdi til mange forskellige formål. Dette sker kun på grund af en "smart" ide, der i sin grundessens er tåbelig og sørgelig. Det er skødesløs, hovedløs omgang med fælles kommunale værdier.

Idémagerne har dog åbenlyst haft sans for at sælge budskaber og begejstring, for det må umiddelbart have været noget af en opgave at overbevise atletikafdeling og kommune om at støtte op om at få kørt en damphammer gennem sin egen tribune. Når et projekt som dette kan nå helt i mål, uden at noget er sluppet ud undervejs, lugter det langt væk af at være blevet kuppet igennem af meget få involverede.

Find hurtigst muligt en anden og mere hensigtsmæssig placering til den sportsefterskole. Det bliver ikke svært, og det bliver sportsefterskolen ikke ét eneste milligram ringere af.