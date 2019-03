Der pt. en del snak om, at det er svært at finde frivillige. Jeg kender det. Jeg er selv frivillig som suppleant til en afdelingsbestyrelse. Det eneste jeg får ud af det er kritik fra beboerne. Til gengæld kan jeg om en halv time meddele foreningen, at jeg stopper. Jeg er overbevist om, at ikke ret mange vil savne mig.