Læger: Socialdemokratiet har igennem flere måneder ført kampagne på både sociale og traditionelle medier for sit sundhedsudspil, der blandt andet rummer det, de kalder tjenestepligt for nyuddannede læger. Det dækker ifølge udspillet over, at helt nyuddannede læger skal have en seks måneders tjenestepligt i almen praksis i lægedækningstruede områder. Og hvis de politiske meningsmålinger står til troende, er der desværre en stor risiko, for at det kan blive gennemført. Det vil vi fra Lægeforeningens side advare kraftigt imod. Både fordi tvang ikke hører hjemme på det danske arbejdsmarked, men også fordi det ikke vil være en hjælp for patienterne.

Her går jeg ud fra, at Socialdemokratiets forslag netop er tænkt som en hjælp til patienter i lægedækningstruede områder. Jeg respekterer, at de gerne vil hjælpe patienter, men problemet er, at deres forslag faktisk vil gøre ondt værre. For det, de lægger op til, er dybest set, at helt nyuddannede læger skal kunne klare patientbehandling på niveau med praktiserende læger. Det kan de selvfølgelig ikke, og det burde Socialdemokratiet kunne sige sig selv.

Det lader så ikke til at være tilfældet, så forhåbentlig lytter partiet til det markante flertal af lægerne, der i en helt ny Galluprundspørge svarer, at det socialdemokratiske forslag ikke samlet set vil give patienterne et bedre sundhedstilbud. Hele 73 procent afviser, at idéen med tvang samlet set vil give patienterne et bedre sundhedstilbud. Da det vel er målet, altså at give patienterne et bedre sundhedstilbud, bør Socialdemokratiet droppe forslaget.

Hertil kommer, at det, Socialdemokratiet kalder tjenestepligt, reelt er tvang. Der er ikke noget uddannelsesformål med den såkaldte tjenestepligt - netop dette er den store forskel på den eksisterende KBU-model (den nye version af "turnus", som i forvejen sender læger rundt i landet på uddannelsesophold) og så tjenestepligten. Ergo vil det socialdemokratiske forslag gøre "grønne" læger til en slags brikker, man fra centralt hold kan flytte rundt på landkortet efter forgodtbefindende. Det er selvfølgelig uholdbart.

Det danske sundhedsvæsen mangler praktiserende læger. Ikke nyuddannede læger, der er tvangsudsendt til vilkårlige steder i landet i et halvt år. Faktisk vil det blot forsinke den helt nødvendige uddannelse af flere praktiserende læger.

Derfor vil jeg opfordre Socialdemokratiet til at holde fokus på idéen om at uddanne flere praktiserende læger, som også er med i deres sundhedsudspil. Det er det lange seje træk, men det er også det, der virker. Drop derfor tankerne om tvang og sats på at uddanne læger i stedet.