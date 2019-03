At tro på ISIS-krigere er så naivt som at tro, at juleanden er Anders And

På kant: Den sidste ISIS-bastion står til at falde om kort tid, og de vil ikke længere kontrollere store landområder. De vil dog stadig kontrollere tankerne og holdningerne hos store grupper af ekstremister, som vil gøre alt for at skabe kaos i vores gader.

ISIS er ikke en organisation, som går ind for menneskerettigheder eller gængse regler for krigsførsel - tværtimod, for dem er ingen midler for grusomme og ingen soldat for ung.

Derfor er det også direkte dumt og naivt, når nogle mennesker sammenligner ISIS-børn med danske teenagere. Det er faktisk lige så dumt, som hvis man ikke spiser andesteg til jul, fordi man sammenligner stegen på bordet med Anders And.

Det er min klare holdning, at vi på ingen måde skal hjemtage de danske ISIS-krigere som nu pludselig mener, at Danmark igen er deres hjem.

Det samme gælder deres børn. For det første, fordi mange af dem allerede er hjernevasket, og for det andet fordi de vil savne deres forældre - og visse kræfter i Danmark vil så kæmpe for, at disse voksne ISIS-krigere forenes med deres børn.

Vi er nogle, som ikke er så naive, at vi tror, de pludselig bliver fredelige demokrater og derfor vil opdrage deres børn til demokratisk tænkende danske borgere.

Det betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe, for vi kan ikke endnu engang lade landene i nærområderne stå med problemerne selv. Vi skal støtte dem og give dem midlerne til at håndtere disse ISIS-krigere. De skal retsforfølges i de lande, hvor de har begået deres udåd, og de, som har dobbelt statsborgerska,b eller som har fået deres danske statsborgerskab og ikke er født med det, skal have det inddraget.

Alt andet vil være komplet uansvarligt og sætte danskernes sikkerhed overstyr.