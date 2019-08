At finde sine rødder

Min far stammede fra Horne, nærmere bestemt Barnebjerghus på Horne Mark. Horne og omegn var således hans hjemegn (han fødtes i 1925). En del af min historie, jeg indtil for nylig ikke har interesseret mig synderligt for. Ganske vist nåede jeg selv, i en ultrakort periode, at have Barnebjerghus som adresse - fra min fødsel i december 1970, til 1. maj 1971. Altså ikke noget, jeg erindrer. Efterfølgende var bopælen Højer i Sønderjylland, for i september 1971 at få adresse på Østfyn - Flødstrup Sogn (Ullerslev Kommune (nu Nyborg Kommune)). Pr. 2. januar 2003 fik jeg adresse i Kerteminde.For kort tid siden blev jeg nødt til at investere i en ny computer. Det blev en med dvd-drev, hvilket betød, jeg pludselig havde mulighed for at se min fars gamle smalfilmsoptagelser på computeren. Men - det betød endvidere, jeg fik mulighed for nærmest at dissekere de gamle optagelser. De tidligste optagelser er fra omkring 1958-59, de seneste er fra 1987. Optagelserne med mig selv (og mine brødre) er dem, der altid har interesseret mig mest - det er vel ganske naturligt?Efter muligheden for dissektion opstod begyndte jeg imidlertid at se nærmere på optagelserne fra Horne og omegn. Der er tale om optagelser fra slutningen af 1950'erne, 1964 (og måske 1963) og 1971 (bl.a. undertegnede som spæd). Pludselig blev jeg endog meget interesseret i at finde ud af noget mere om mine rødder, der altså kan føres tilbage til Horne. Altså mere end, hvad jeg i barn- og ungdommen blev gjort bekendt med, og hvad jeg sidenhen er blevet gjort bekendt med, ikke mindst af min mor. Hende kan jeg heldigvis stadig spørge, min far døde for 27 år siden.Jeg fandt på at "klippe" diverse billeder ud af de gamle filmoptagelser og lægge disse i en Horne-gruppe på Facebook. Billedkvaliteten lader noget tilbage at ønske, men jeg kan konstatere, det ikke tillægges så stor betydning. Hvad der er vigtigere, er autenticiteten af det, der lægges på det sociale medie. I løbet af de tre uger, der nu er gået, er jeg i høj grad blevet klogere på mine Horne-rødder, datidens forhold og - ikke mindst - det persongalleri, der var dengang. Takket være mange kommentarer fra andre i pågældende gruppe. Uhyre spændende og interessant.En sidegevinst ved alt dette er, at jeg har fået god kontakt til et par kusiner, jeg hidtil har haft meget sporadisk kontakt med. Tidligere i 2019 fik jeg fornyet, god kontakt til en fætter. Årsagen til den hidtil sporadiske kontakt skal søges i det såre naturlige faktum, jeg (og mine brødre) er væsentligt yngre end bemeldte kusiner og fætter.Glæder mig meget til i den kommende tid at blive endnu klogere på den egn, som var min fars hjemegn i en fjern fortid.