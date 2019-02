At dø i fred

De fleste af os nyder forhåbentlig livet. Vi elsker familie og venner - og elskes igen. Så tanker om døden skubber vi som regel væk. Men vi ved jo, at det sker en dag. Og efterhånden som vi bliver ældre, vænner vi os til tanken. Men så begynder tankerne om, hvordan det nu kommer til at foregå.

Udover, at det helst skal være smertefrit, så må det også gerne ske i vores egen seng og i vores vante omgivelser med velkendte dufte i næsen.

Det billede fortælles i en undersøgelse fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation fra 2013, der viste, at 55 procent af danskerne ønskede at dø i eget hjem. 27 procent ønskede at dø pa et hospice. Og kun fem procent pa et hospital og sølle én procent på et plejehjem.

Men én ting er ønsker, noget andet er virkelighed. En nyere undersøgelse fra 2016 viser nemlig, at 75 procent af befolkningen dør enten i en hospitalsseng eller på plejehjemmet. Det er noget af et misforhold i forhold til, at kun seks procent havde det ønske.

Og det er ikke, fordi folk fortryder. Analysen viste nemlig også, at de fleste hellere ville have været i hjemmet - hvis ellers den fornødne hjælp og de rette rammer i forhold til pleje af en døende i hjemmet havde været til stede.

Konklusionen er altså, at de døendes ønsker sjældent bliver opfyldt. Samtidig med, at vi ikke lever op til vores egne målsætninger på det palliative område. Den palliative indsats i Danmark bygger nemlig på det overordnede princip, at den enkelte patient for det første skal have mulighed for at vælge, hvor han eller hun vil tilbringe sin sidste levetid og for det andet, at den palliative ekspertise skal være til stede og være af høj faglig kvalitet, uanset hvor patienten vælger at leve livet ud.

Sidste år afsatte regeringen midler til at løfte den palliative indsats i kommunerne. Kun fire arbejder dog med "en værdig død " som led i aftalen.

En af dem er Svendborg. Her har man fået satspuljemidler til projektet "Min sidste tid", hvor man har styrket den palliative pleje og omsorg på ældreområdet. Særligt to steder har man sat ind. Henholdsvis med en indsats overfor de pårørende, der har brug for støtte og med et væsentligt kompetenceløft af plejepersonalets viden, så de bedre kan håndtere et palliativt forløb i borgerens eget hjem.

Dengang jeg var ansat i Odense Kommunes hjemmepleje, havde jeg et citat af den engelske sygeplejerske og socialarbejder Cecily Saunders hængende på min opslagstavle, og det citat rammer for mig det ind, som vi gerne vil opnå: "Du er værdifuld, fordi du er dig, og vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, men også så du kan leve, indtil du dør".