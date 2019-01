Jeg var næppe den eneste, som blev trist over klippet fra et udrejsecenter for afviste asylansøgere, hvor en lille dreng bliver nægtet lidt broccoli og kartofler, fordi "det er kun til de små børn".

Nu har jeg selv boet på asylcenter med min familie. Det er svære vilkår. Mest ventetiden, som tager hårdt på psyken. Og børn mærker selvfølgelig forældrenes stress. Noget, jeg husker tydeligt, var, at børnefamilier på asylcentret var lidt mere privilegerede. Bedre værelser, kost og aktiviteter for børnene. Det fik tankerne lidt væk fra en krisefyldt periode i livet.

Hovedansvaret for børns tilværelse og trivsel er altid forældrenes. Det må der ikke være tvivl om. Men det må aldrig blive til, at børnene betaler prisen for forældrenes valg eller manglende realitetsforståelse.

Når man har fået afslag på sin asylsag - endda efter flere anker - så er tiden kommet til at være realist og træffe et fornuftigt valg. Og det er selvfølgelig at rejse tilbage. Men det er desværre kun godt en tredjedel af de afviste asylansøgere, som i dag rejser frivilligt tilbage til deres hjemland.

Det er tydeligvis svært at acceptere, at de ønsker, man havde til et bedre liv, ikke lige lader sig opfylde. Og det skal vi selvfølgelig være bedre til at forklare, således at afviste asylansøgere kommer til fornuft. Men det gøres altså ikke ved at forringe vilkårene for børnene for at presse forældrene. Det er simpelthen en forkert vej at gå.

Rent praktisk er det jo i øvrigt også sådan, at ulysten til at rejse tilbage også kombineres med, at hjemlandet faktisk slet ikke vil lukke dem ind igen. Og så er det klart, at så er man pludselig strandet i et ingenmandsland, hvor pres føles ekstra frustrerende, fordi ens muligheder reelt er begrænsede.

Når vi via diplomatiet laver aftaler med andre lande om hjemsendelser er det således af hensyn til mennesker, der ellers er strandet i en uheldig og stressende situation. Det skaber en mulighed for at komme videre med livet. Og at det kan lade sig gøre at lave aftaler viser sagen om Said Mansour, der nu er tilbage i Marokko, hvor han kan blive draget behørigt til ansvar for forbrydelser han - måske - har begået dér.

Så det virker. I øvrigt har andre lande som eksempelvis Norge opnået endnu bedre resultater og ligeledes er det lykkedes Storbritannien at komme af med hadprædikanter som Omar Bakri (til Libanon) og Abu Qatada (til Jordan). Der er altså erfaringer at trække på. Og kan man komme af med folk som ovennævnte, så skulle det også være muligt at sikre tilbagevenden for mere almindelige afviste asylansøgere.