Astronomiske lønninger i Danmark

Det er jo journalistens lod at undersøge de faktiske ting, som sker rundt omkring i Danmark. Det indebærer også cheflønninger i virksomhederne. Personligt synes jeg, at det er rystende læsning i Stiften 18. marts, at chefer for de danske virksomheder kan få fra 4,3 millioner og op til 52,5 millioner om året i løn. Så meget er et menneske ikke værd.

Gad vide, hvor meget de hver især støtter de idrætslige aktiviteter i nærområdet, og hvor meget de bidrager med økonomisk støtte til værdigt trængendes julepakker? Næppe meget, vil jeg tror.

Disse lønninger er med til at skævvride Danmark og skabe en antipati mod mennesker, der ikke kan få nok og får lov til det. Er det et samfund, som vi ønsker?