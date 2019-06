Arveret. Hvor skal pengene ellers komme fra?

Synspunkt: Hvilken ret har staten egentlig til at være arveberettiget efter os alle? Nogenlunde sådan formulerer Kathrine Haugaard Sørensen (KHS) sit spørgsmål i et læserbrev den 14. juni. Det spørgsmål er ret enkelt at besvare.I Arvelovens § 95, stk. 1 står der: "Er der ingen arvinger efter loven eller testamente, tilfalder afdødes formue Staten". Der er altså en klar lovhjemmel (ret), og bestemmelsen giver samtidig anvisning på, hvordan man kan sikre sig mod at få Staten som arving: Man kan blot lave et testamente!Men hvis man har livsarvinger - eller har skrevet testamente - så bliver Staten begunstiget af arveafgifter, skriver KHS. Arveafgift hedder retlig boafgift, og det betyder jo ganske rigtigt, at afdødes formue, hvis den overstiger 295.300 kr. vil blive fratrukket 15 procent-afgiften til statskassen af det overskydende beløb. Dertil kommer en tillægsafgift, hvis arvingerne er andre end nærtstående. Den afgift er dobbeltbeskatning, indblanding i privatliv eller regulært tyveri med loven i hånden, må læseren forstå.Påstanden om tyveri er useriøs. Hvis "tyveriet" sker på baggrund af positiv lovhjemmel, hvad det gør, så kan det i sagens natur ikke være tyveri. Men så indblanding i privatliv? Jo, på samme måde som fx indkomstskat og moms er indblanding i privatøkonomien. Men så dobbeltbeskatning da? Også det synspunkt er en sandhed med modifikationer. Hvis afdøde fx for 50 år siden købte sit hus for 500.000 kr., og arvingerne (boet) nu sælger det for 3,5 mio., så er der i al fald ikke tale om dobbeltbeskatning for de tre milioners vedkommende. Men hvis boafgiften på 15 procent er udtryk for dobbeltbeskatning - altså beskatning af formue, der allerede er beskattet en gang, da den blev tjent - hvordan forholder det sig så med momsen på 25 procent? For slet ikke at tale om situationen, hvor man køber en bil med 150 procent motorafgift ud over momsen? Det må da være dobbeltbeskatning af helt andre dimensioner.I sin argumentation mod "arveafgiften", bør KHS vel også medtage gaveafgift, der ligeledes er på 15 procent, men kun med et afgiftsfrit grundbeløb på 65.700 kr.Jeg har ikke nogen særlig veneration for boafgift, men jeg tillader mig den luksus at spekulere på, hvorfra pengene skal komme, hvis afgiften afskaffes? Eller hvad det er, der i stedet skal spares væk? Det skylder Kathrine Haugaard Sørensen et svar på.