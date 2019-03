Arveafgift. Hvorfor skal heldige arvinger straffes?

Arveafgiften har altid været et problem for bønder og selvstændige. Ved dødsfald falder hammeren straks. Værsgo betal 15 procent af likvider, indeståender og værdi af malkerobotter, maskiner og mursten til stor skade for gårdens eller virksomhedens konkurrenceevne.

Men arveafgiften drejer sig ikke kun om økonomi, men i højere grad om menneskesyn ud fra devisen om, at heldige arvinger skal straffes for i modsætning til andre netop at have været heldige. Og det skal koste i Jantelovens moderland.

Bortset fra at tilhængerne af arveafgiften for manges vedkommende drives af uskøn misundelse og smålighed, er det underliggende ideologiske blik på mennesket, at det skal vristes løs fra slægten, familienavnet og arven. I bund og grund en støvet gammelkommunistisk tankegang.

Modsat er at forstå og acceptere, at en afskaffelse af arveafgiften ikke er at tage noget fra nogen, men lade mennesker beholde det, der netop er deres. Kort sagt skal Staten holde sine griske fingre fra arv, penge og ejendom, som afdøde allerede er blevet beskattet af.

I levende live beskattes vi alle for at kunne opretholde et sympatisk og næstekærligt samfund med sociale ydelser, veje, hospitaler og gratis uddannelse til alle og på den måde give mennesker mulighed for at bryde den sociale arv og således blive nyttige samfundsborgere. Borgere der tjener deres egne penge og afleverer en del af dem til fællesskabet.

En fastholdelse af arveafgiften er her benzin til generationsegoismens motor, når mange næsten panisk prøver at spise, drikke og rejse hver eneste krone og mursten op ud fra mottoet: Efterlader jeg noget til mine børn, så er det en regnefejl. Det er naturligvis ens valg og ret, men tanken om ikke at tænke ud over sin egen generations og livs afslutning kan kun undre. En fjernelse af arveafgiften er i modsætning hertil en styrkelse af Generationspagten, hvor hver generation sætter en ære i at efterlade mere bredt forstået, end man har modtaget. Og i den kontekst er arvingen ikke bare "heldig", men får ud over den fysiske arv også de forudgående generationers arbejdsmoral og ånd og fortælling.

Den frihed skal ikke fratages familierne - samfundets mindste enhed. Uanset om det er regnbuefamilier, almindelige familier eller familier med bonus-og delebørn. Uanset hvad er de alle netop ved at være familier samfundets mursten og cement som centret for dannelsen og formningen af det enkelte menneske.