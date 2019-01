Arkitektur. Der bygges vildt og uden sammenhæng

Når jeg som barn skulle besøge min bedstefar i Middelfart, glædede vi os til gensynet med det smukke Fyn. Efter at have sejlet over Storebælt, gik konkurrencen blandt os børn ud på at være den første, der så spiret på Skt. Knuds domkirke for enden af Nyborgvej. Det var et herligt syn, og det var det samme, når vi på hjemvejen kørte ad Middelfartvej. Pludselig kunne man se byens vartegn flot knejsende over byens øvrige tage.

I 1980 flyttede jeg til Odense, som stadig dengang var kendt som byen uden højhuse på nær Bikuben på Fisketorvet. Igennem tiderne er flere bygninger blevet præmieret fra Odense Kommunes side med en plakette for særlig smukt byggeri f.eks. Børnehuset Fyrtøjet. Det er nu jævnet med jorden og et nyt interessant byggeri tegnet af den japanske arkitekt Kengo Kuma tager sin form under jorden. Det bliver spændende at se færdiggjort.

Når man i dag kører ad Thomas B. Thriges Gade fra havnen og ind mod centrum, bliver man mødt af et voldsomt TBT-tårn, som totalt formørker himmelen og nærmest vælter en i møde sammen med en masse andre høje byggerier. Der bygges vildt og uden sammenhæng på havnen og i store dele af byen, alt sammen bygninger, som bliver stående de næste mange generationer.

Måske burde man have ansat en stadsarkitekt, der havde kunnet forhindre de værste udskejelser? Nogle gange er det også bedre at undlade at bygge end at give tilladelse til underlødige projekter, som selv politikerne indrømmer er dårlige (Anders W. Berthelsen i FS 7. januar). Hvorfor skal alle friarealer bebygges ( P-pladsen ved Åløkke Allé og Rugårdsvej)?

Tænk på at alt, der bygges, bliver stående flere hundrede år efter, at politikerne er væk. Er det virkelig den arkitektur, vi ønsker efterladt til vore næste mange generationer?