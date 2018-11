Arbejdsmarked. Aldersbestemt pension er forældet

Det giver, efter min bedste overbevisning, ikke mening, når vi vedbliver at tale om en fælles pensionsalder. Livet leves i mange forskellige tempi. Nogle mennesker har hårdt fysisk arbejde. Nogle mennesker har lange uddannelser og kommer først sent ud på arbejdsmarkedet.

Derfor skal vi som samfund finde nye, fleksible måder at afgøre, hvornår den enkelte kan forlade arbejdsmarkedet.

Jeg mener, at vi skal se på, hvor mange år man har været på arbejdsmarkedet? Hvor grænsen skal gå i forhold til antal år på arbejdsmarkedet, er jeg ikke afklaret omkring.

I nogle modeller taler man om 40 år på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at man kan forlade arbejdsmarkedet som 60-årig, hvis man trådte ind på arbejdsmarkedet som 20-årig. Omvendt ville andre skulle blive på arbejdsmarkedet længere. Ligeledes skal der naturligvis være gode muligheder for at blive længere.

Derfor vil jeg være talsmand for, at der nedsættes en kommission efter folketingsvalget, der ser på mulige løsninger for en kommende pensionsmodel. Der er andet i livet end arbejde, og der er brug for fair løsninger på området.