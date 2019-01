Arbejdsmarked. 7000 nye job i Odense siden 2014

Siden 2014 er der skabt flere end 7000 nye private arbejdspladser i Odense. Flere arbejdspladser, flere i arbejde og flere succesfulde virksomheder er de positive kendsgerninger i den udvikling, vi står midt i.

Krisen ramte Fyn hårdt i 2000'erne, og Odense holdt for med sine mange industriarbejdspladser, men nu blomstrer erhvervslivet, og flere knopper venter på at springe ud. Se bare på den fynske robotbranche, som på rekordfart har udviklet sig til en af verdens førende. Odense-virksomheder som Universal Robots, Mobile Industrial Robots og OnRobot er magtfaktorer i den globale robotindustri og har skabt tusinder af arbejdspladser. Og mindst lige så vigtigt har virksomhederne manifesteret, at Odense er et rigtig godt sted at starte og drive virksomhed.

Der er flere årsager til den gode udvikling, men særligt én skiller sig ud: Vi løfter erhvervslivet og beskæftigelsen i flok. Ni fynske kommuner er med i det nye Erhvervshus Fyn, som vil arbejde tæt sammen med erhvervslivet. Vi arbejder sammen som et hold, og et hold defineres af stolthed. Den stolthed kan vi mærke i Odense i disse år. Der har aldrig boet flere mennesker i byen, ledigheden er den laveste i mange år, og nye virksomheder starter nu lige så hyppigt op i Odense som i Aarhus. Arbejdsgivere, arbejdstagere og politikere har knoklet for at vende udviklingen, og det er lykkedes, fordi vi har været fælles om målet.

Det skal vi fortsætte med, for der er behov for det. Odense har stadig en af landets højeste andel ledige, hvilket er skidt for både de ledige, for virksomhederne, der mangler arbejdskraft, og for velfærdskassen. Ledigheden skal under landsgennemsnittet, og vi har flere greb i værktøjskassen.

Vi skal arbejde videre med at opkvalificere vores ledige, flere virksomheder kan med fordel hente mere arbejdskraft blandt Odenses mange ledige nyuddannede, og vi skal tiltrække dygtige ledere og specialister udefra. Nyuddannede kommer med den nyeste viden på deres felt, og både de og de ledige kommer meget ofte med stor motivation og dedikation til arbejdet.

Og så skal vi sætte mere damp på praktikplads-kedlerne. Vi er nødt til at uddanne de rette folk på både universitetet og erhvervsskolerne, og vi skal kunne tilbyde praktikpladser til fremtidens talenter. Det er ikke en let øvelse, for nogle virksomheder har praktikpladser, men mangler de rette lærlinge, mens andre virksomheder forsømmer praktikindsatsen, mens lærlingene står parat. Derfor skal samarbejdet styrkes mellem uddannelsessteder og virksomheder, og politikere og organisationer skal hjælpe samarbejdet på vej. Så vores unge kan stå i lære hos virksomhederne og blive klar til at drive succeserne videre.

Et stærkt erhvervsliv er ikke kun godt for virksomhederne og arbejdstagerne. Når vi skaber arbejdspladser og vækst, får vi bedre mulighed for at få alle i Odense med. På dén måde kan vi sørge for en bæredygtig udvikling. Og vi kan gøre meget ved egen kraft i Odense og på Fyn - og det skal vi - men særligt én ting skal Christiansborg stemple ind på: Motorvejen syd om Odense bør udvides til tre spor.

Tusindvis af erhvervsdrivende, pendlere og fragtmænd med flere sidder hver dag fast i tætte køer på motorvejen syd om Odense. På Vestfyn er motorvejen allerede udvidet til tre spor - med penge fra staten - og lige om lidt gravemaskinerne i gang vest for Odense. Ifølge Vejdirektoratets beregninger vil udvidelsen syd om Odense koste 1,8 milliarder kroner, men den samfundsøkonomiske gevinst vil være hele fem gange så høj, nemlig 8,6 milliarder kroner.

Vi lover at knokle videre for den gode udvikling i Odense og på Fyn. Vi håber, at Christiansborg vil være med.