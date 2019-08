Arbejdsløsheden i Odense stiger

Læserbrev: Antallet af ledige i Odense har ikke bevæget sig nedad i et år, og de seneste mange måneder er ledigheden tilmed steget. På trods af denne dårlige tendens har vi en borgmester og en rådmand for området, der ikke vil se sandheden i øjnene.

Peter Rahbæk (S) og Brian Dybro (SF) fortæller en historie om, at det går godt med arbejdsløsheden - alt imens tallene taler et helt andet sprog. Konservative har igen og igen på byrådsmøderne forsøgt at råbe det røde flertal op og anmodet om langt større fokus på den fastlåste beskæftigelsessituation, men desværre vækker det ikke genlyd hos flertallet. Her forsøges problemerne tværtimod fejet ind under gulvtæppet.

Hele landet er i vækst-fremgang, men i Odense står vi stille. Det skal vi med mod og handling se i øjnene og ikke blot tro, at tingene af sig selv vil blive forbedret. Flere i job og dermed øgede skatteindtægter er helt essentielt, hvis vi fremover skal have råd til styrket velfærd i form af bedre ældrepleje, stærkere skoler og trygge pasningsmuligheder til de mindste.

Får vi ikke styrket beskæftigelsen, vil vi igen og igen være nødsaget til at gennemføre besparelser på det kommunale budget, som vi netop har set det gennemført. Når jeg i Byrådet bringer den stagnerende jobsituation frem, bliver jeg af socialdemokraterne som regel mødt med, at Odense ikke klarer sig dårligere end landets øvrige kommuner.

Men det er ikke sandt. Tallene taler deres tydelige sprog: Hvor Odense for et år siden havde en arbejdsløshed, der var 14 procent højere end hele Fyn, er den forskel nu steget til 17 procent. Sammenligner vi Odense med de seks største byer i landet, er billedet det samme. Så det er desværre ikke korrekt, når Peter Rahbæk forsøger at lægge låg på beskæftigelsesudfordringen.

Vi skal gøre langt mere for at tiltrække virksomheder og skabe stærke rammer for vækst, udvikling og flere job i Odense. Vi skal igangsætte udviklingsprojekter i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der mere målrettet fokuserer på nedbringelse af ledigheden, og så skal vi gå i dialog med de byer, der har haft succes med at få folk i job og lære af dem. Tiden er inde til handling, og jeg håber, at Peter Rahbæk og Brian Dybro er klar til et tæt samarbejde om vækst og jobskabelse i vores by.