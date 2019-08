Læserbrev: Lige et par bemærkninger til Grete Næsbye, der i læserbrev d. 15. august slår til lyd for:

1: At være en efterspurgt arbejdskraft trods høj alder/lang tid på arbejdsmarkedet 2: Det er ikke hårdt arbejde at være ledig.

Du tager helt fejl. Man siger at modne folk er en efterspurgt arbejdskraft, men det er kun i tale, ikke i praksis. Alligevel vedbliver man at bruge argumentet for at overbevise os om, at vi skal arbejde længere for at bevare den såkaldte velfærd. En velfærd, hvor man næsten dagligt erfarer, at der igenskal spares, for samtidig at læse om at endnu en højt placeret medarbejder fratræder med en stor pose penge.

Når du samtidig siger, at det ikke er hårdt arbejde at være ledig, må jeg korrigere dig for så vidt, at det ikke er fysisk hårdt at være ledig, men der bliver trukket endda meget store veksler på psyken. Ofte 250-300 ansøgninger uden andet resultat end en kvittering på, at ansøgningen er afsendt/modtaget. Utallige møder med jobcentre, for at de kan krydse deres skemaer af, uden at der reelt lægges en handleplan for fremtiden. A-kassen, der kontinuerligt fastholder, at man skal søge to-tre job om ugen ifølge loven. Der er bare det, at loven ikke indeholder en sådan regel.

Begrænsninger i hvad du som ledig må deltage i for at skabe dig et netværk med eventuelt jobmulighed. Kurser er for mange en by i Rusland, for kommunerne eller a-kassen har angiveligt ikke pengene dertil. Unge ny-uddannede har ikke vænnet sig til de store lønninger og har derfor ikke de store økonomiske udfordringer endnu, og mange er ikke villige til at tage et "uden-for-uddannelsen-job", hvilket nok heller ikke gælder mange i den mere modne alder. Der findes faktisk dem, der gerne vil omskoles, men de mødes af afslag på kurser/efteruddannelse/videreuddannelse.

Desværre ser en stor del af befolkningen "dovne Robert" for sig snarere end reelt sætte sig ind i en ledigs livsvilkår.

Indrømmet: Nogle forstår bedre at sno sig end andre, men det er en helt andet sag.