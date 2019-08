Arbejdsløs. Forskellige erfaringer

Læserbrev: Tak til Karen Friis Wandall for et velformuleret, oplysende læserbrev. Min erfaring som ledig ligger helt tilbage i 80'erne. Dengang var forholdene for den ledige anderledes: Man kunne tage på højskole med sin understøttelse, (jeg var selv på højskole to gange), og man kunne deltage i netværksgrupper (jeg var på et tidspunkt selv medlem af en netværksgruppe, hvor 500 ansøgninger ikke bragte mig nærmere erhvervslivet). Jeg var ikke under kontrol af arbejdsformidlingen på samme måde som i dag, fordi jeg som løsarbejder hver morgen ringede for at få arbejde, hvilket heldigvis i høj grad lykkedes for mig. Og efter et læserbrev, hvori jeg beskrev min arbejdssituation, blev jeg fastansat igen. Så, nej, min erfaring med ledighed er ikke den samme som din, og jeg kan levende sætte mig ind i din situation. Denne gang kan jeg fuldt ud tilslutte mig redaktørens overskrift på dit læserbrev. Det kan psykisk set være særdeles belastende for ens selvværd at være ledig.