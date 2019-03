Arbejde styrker familien

Job: Siden kontanthjælpsloftet blev indført i april 2016, er antallet af personer i kontanthjælpssystemet faldet med 26.600 som er kommet ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Regeringens reform har vist at de forbehold nogle havde til loven er gjort til skamme, - tallene taler sit sprog. Oveni den positive gevinst ved at det bedre kan betale sig at tage et arbejde og være en del af fællesskabet i stedet for at være på passiv overførsel, viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, at der er en markant overvægt af børn, hvis forældre står uden for arbejdsmarkedet blandt de godt 13.500 børn, der er anbragt uden for hjemmet.

Altså er gevinsten ved at komme på arbejdsmarkedet langt mere end blot effektiv valuta. Alle fortjener at være del af - og i et fællesskab.

Når mor og far er på kontanthjælp kan dette bevirke at de får det psykisk dårligt og dette får desværre ofte konsekvenser for børnene. Usunde vaner og forkert prioritering betyder, at der i mange tilfælde ikke er penge til mad. Børnene har desuden ofte en ustabil skolegang og problemet tager om sig. Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd påpeger at hvert tiende barn, hvor far og mor er på kontanthjælp eller førtidspension anbringes i plejefamilie eller institution, fordi forældrene ikke magter at tage sig af dem.

Mange kommuner har i min optik, fejlagtigt brugt enorme summer på sociale projekter og negligeret det beskæftigelsesrettede fokus. Her er der forskning som kan bakke op om at sociale indsatser ikke bør stå alene men dette har man desværre ignoreret i årevis. Når regeringen har vist mod til at gennemføre vanskelige reformer som virkelig er dyberegående så bør kritikerne have i mente, at reformerne ikke blot har flyttet mange væk fra offentlig forsørgelse, men samtidigt også sikret at børnene bliver hos deres forældre og det finder jeg yderst værdigt.

Lad jer ikke rive med af venstrefløjens propaganda mod regeringens reformer men hold fast i den positive udvikling de har affødt. Dernæst er det vigtigt med en tidlig social indsats til både forældre og børn. Den tidlige indsats koster her og nu, men er uden tvivl en god investering på sigt. Danmark har brug for den arbejdskraft, reformerne bidrager med.