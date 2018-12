Arbejde efter pensionsalderen. Fortsæt kun hvis du er rask og rørig

Kurt L. Hansen, Lundekærsvej 35, Odense SV

Når jeg taler med venner og bekendte, så er der en ting, der går igen og igen: Nogle ordentlige chefer/ledere, nogle, der løser de problemer/konflikter, der er på arbejdspladsen i stedet for at være konfliktsky eller have travlt med at iscenesætte sig selv over for egen chef.

En god leder/mellemleder er en, der lytter til sine medarbejder og giver dem ansvar, roser mest, men kommer også med kritik. Jeg vil vove den påstand, at effektiviteten på en stor del af de danske arbejdspladser kunne hæves en del, hvis lederne/mellemlederne lyttede til dem under sig. Man skulle især lytte til dem helt ned på gulvet, for kan der skabes arbejdsglæde her, vil det smitte opad i systemet. Det vil igen medføre, at folk også blive længere på arbejdsmarkedet, måske ikke fuldtid. Er medarbejderne glade for at gå på arbejde, skyldes det godt arbejdsmiljø - herunder gode chefer og kollegaer.