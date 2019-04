April 1969: Kongevogn til Egeskov

Kong Christian 10.s specialbyggede seks meter lange og tre ton tunge Cadillac fra 1930 var for 50 år siden nær endt som kreaturtransportvogn hos en sønderjysk landmand, hvis ikke en veteranbilinteresseret havde taget affære og forhindret det. Den særlige bil, der var så stor, at det krævede stort kørekort at føre den, var en af nyhederne, da greve Claus Ahlefeldt i påsken 1969 åbnede Egeskov Veteranbilmuseum for publikum. Her er Claus Ahlefeldt og grevinde Merete Ahlefeldt fotograferet ved bilen. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

Som abonnent kan du få adgang til alle udgaver af Fyens Stiftstidende siden 1772. Log in på fyens.dk og vælg e-avisen.