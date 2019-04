I haven ved Gråbrødre Kloster i Odense var man for 50 år siden i gang med det besværlige arbejde at fjerne den store bunker, der havde ligget der siden krigens tid. Den solide bunker skulle vige pladsen for det nye parkeringsanlæg i Asylgade. Det krævede både sprængninger og meget gravearbejde at få fjernet den gamle bunker. Her ses resterne af bunkeren og i baggrunden Kino-Teatret i Asylgade. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

