April 1959: Jublende børn med avisen i Cirkus Louis

Avisen havde for 60 år siden fået den meget populære idé at købe en hel forestilling i Cirkus Louis, der var på gæstespil i byen. Forestillingen var forbeholdt børn og foregik en eftermiddag i Fyens Forum, hvor der var vild jubel over alle løjer og præstationer og glæde over dyrene. På dagens billede har en mandlig bugtalerklovn med kvindelige attributter anbragt sig blandt det ungdommelige publikum, der forsøger at aflure ham kunsten. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

