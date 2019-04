Distriktsbud fru Magdalene Birkeslund, Dankvart Dreyers Vej 21 i Odense, kunne for 60 år siden fejre 25 års-jubilæum som avisbud på Fyens Stiftstidende. Fru Birkeslund (til venstre) ses her sammen med formanden for Bladbudenes Forening, fru Martha Svejstrup, der overrækker jubilaren en gave med tak for godt kammeratskab og godt arbejde. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

