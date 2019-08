Læserbrev: Rejs jer fynboer og lad jer bevæge ind i tidsrejsen og i "De 5 verdenshjørner" - en hjørnesten i H.C. Andersens festival og en forestilling af meget høj karat.

Jeg deltog i åbnings-showet og er stadig høj over aftenens flotte show.

At Fyens Stiftstidendes anmeldelse ender med vurderingen på sølle to stjerner af mulige seks stjerner viser alene, at anmelder ikke har forstået showet, og at anmelder ikke tillader den kunstneriske frihedsgrad, som festivalen tillægger universet omkring H.C. Andersen.

H.C. Andersen ville have elsket det hele og især diskodansen - han var netop visionær og åben over for det, der kommer.

For os, der sad der i salen og havde denne fantastiske, hårrejsende og grænseoverskridende oplevelse, som virkeligt bandt os sammen i begejstring i salen, kan Fyens Stiftstidendes anmelder godt pakke sammen, for vi blev alle stimuleret på meget højt niveau. Øjnene, ørerne og glæden arbejdede alle på overtryk for at få det hele med.

Fedt og det bedste show i Odense til dato. Lige så fedt er det, at erhvervslivet står sammen og medvirker til, at vi kan få optrædener af aktører, der er i verdensklasse, til byen. Det er med til at hæve barren år efter år.

Lad nu øen sole sig i den fantastiske oplevelse, der, efter min opfattelse, absolut både er lands- og en udenlandsturne værdig.

Årets "De 5 verdenshjørner" skal simpelthen ses. Seks stjerner herfra.