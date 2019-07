Alt for meget kolort på Sjælland

Læserbrev: Vi har været på Avnø - et naturområde på Sydsjælland. Det er en tidligere militær flyveplads, som nu er naturområde - meget flot.

Vi gik en lang aftentur. Der var kun ét lille problem: Hele området afgræsses af hundredvis af køer, og det er dog utroligt så meget lort, sådan nogle køer kan producere. Når vi gik rundt på området, var vi nødsaget til hele tiden at kigge ned for ikke at risikere at stå i lort til midt på anklerne.

Det må være samme fornemmelse, som Mette Frederiksen har lige for tiden.