Alt for få politibetjente på Fyn betyder for meget brandslukning og for lidt borgernær politiarbejde

Som tillidsmand ved Fyns Politi er jeg i den seneste tid ofte blevet forbløffet, eksempelvis da jeg læste Fyns Stiftstidende for et lille stykke tid siden. En artikel med overskriften "Skal skabe tryghed: Fyns Politi får 13 nye betjente i løbet af et år". Det ville jo være en fantastisk gave til både fynske politibetjente og borgere. Vi vil hellere end gerne byde 13 nye kolleger velkomne, og det er tiltrængt med flere politifolk på Fyn.

Problemet med artiklen er bare, at jeg slet ikke kan genkende tallet og aldrig har hørt, at der skulle ansættes 13 nye kolleger inden udgangen af 2019. Det fremgår ikke af artiklen, hvor Fyens Stiftstidende har oplysningerne fra, men når man ser på helt officielle tal fra Rigspolitiet, er vi fra 2015 til 2019 blevet reduceret med 77 politiansatte. Der var 690 politibetjente på Fyn i 2015 mod officielt 613 i dag.

Dykker man ned i de helt aktuelle tal, vil jeg tro, at vi nærmere er omkring 600 betjente ved Fyn, muligvis under. Det er inklusive sygemeldte og kollegaer på orlov, da de tæller med i statistikken og får løn fra Fyns Politi.

Rigspolitiets har givet Fyns Politi lønmidler, der svarer til ansættelse af 613 betjente, og det ser ikke ud til at flytte sig i de kommende år. Så jeg kan ikke med min bedste vilje få regnestykket til at gå op. Jeg kan i hvert fald ikke få øje på 13 nye politistillinger på Fyn i år.

Men der er intet jeg hellere ville end byde bunker af nye politifolk hjerteligt velkommen til Fyn. For ligesom andre politikredse i Danmark har vi siden terroranslaget mod synagogen og Krudttønden været i en konstant mangel på kollegaer. Først afgav vi til bevogtninger i København og senere til grænsekontrol ved den blå og grønne grænse. Fagbladet Dansk Politi har tidligere beskrevet, hvordan der nu er i alt 2500 færre betjente i kredsene til den borgernære kriminalitet.

I starten af 2019 kom vi på landsplan op på samme antal betjente som i 2011. Vi er altså ikke blevet flere betjente i Dansk Politi de sidste otte år, selvom der er kommet flere ressourcetunge opgaver, og opgavekompleksiteten er steget.

Det er et stort problem og svært at se en løsning på. Terrorbekæmpelse, som er en ekstrem vigtig og bestemt fornuftig opgave, har forbrugt en stor del af de midler, som i de senere år er tilflydt Politiet, idet midlerne er røget til PET. Man skal bare huske, at det koster på den borgernære tryghed, at vi laver den centrale tryghed.

I min optik kan vi ikke klare alle vores opgaver med det personaletal, som vi har i Fyns Politi i dag. Ledelsen må konstant ændre på prioriteringer i forhold til fokusområder dikteret fra politikerne, og i nogle tilfælde også af medierne. Der er konstant tale om brandslukning, i forhold til hvor vi sætter vores sparsomme ressourcer ind. Det giver også et gevaldigt tryk på kollegaernes faglighed, som ellers burde være i højsædet i forhold til politiets nye karrierevejsstrategi. Samtidig skal vi lægge øre til, at politikerne udtrykker mistillid til det arbejde, vi udfører, og kritik af det, vi ikke når med vores pressede mandskab.

Sandheden er, at man konstant må rykke kollegaer fra faglige specialområder tilbage i det operative beredskab, så vores kolleger her også har friweekender med familien, blot hver anden weekend. Sandheden er, at vi er for få betjente på Fyn, og som tillidsmand oplever jeg, at mine kollegaer er presset til det yderste. Jeg er på den baggrund alvorligt bange for det fremtidige arbejdsmiljø i Fyns Politi. Situationen i dag på mandsskabssiden er uholdbar.

I mine øjne ville det også være rationelt, at Fyns Politi blev oprustet på mandskab, ud fra den betragtning at vi så kunne assistere kredsene i både Øst- og Vestdanmark, når der var behov for hjælp. Fyn ligger midt i Danmark, og i forvejen trækkes der voldsomt i os, når der er behov for assistance både på Sjælland og i Jylland, ved eksempelvis demonstrationer og fodboldkampe. Så giv os et klap på skulderen og gerne nogle flere politifolk. Og til Politikerne: Undlad at kritisere mine kollegaer for det, vi ikke kan nå, da det er jer, der sætter rammerne og dikterer, hvad vi skal nå.