AlsFynBroen: De rigtige trafiktal

Morten Gjeddebæk (MG) skriver i et indlæg den 18.3, at der med en AlsFynbro kommer op mod 40.000 biler i Svanninge Bakker. Det tal er urealistisk og misvisende.

Beregninger, som COWI har foretaget, viser, at 15.400 biler dagligt vil krydse en AlsFynBro i 2030, hvis brugerbetalingen er 60 kr. Ingen forventer, at en bro bliver gratis af passere. Sådan er det heller ikke på Øresund, Storebælt og Femern Bælt.

Det relevante i forhold til at vurdere trafikstøj er selvfølgelig, hvad man sammenligner med. I en tidligere støjvurdering sammenlignede COWI de 15.400 biler ved brofæstet med de 3.000 biler, der i dag dagligt kører på Rute 8 ved Bøjden. Beregningerne viser, at man med støjreducerende foranstaltninger kunne sikre, at støjbilledet var stort set det samme til trods for den øgede trafik.

I en ny støjvurdering sammenligner COWI trafikken i og omkring Svanninge Bakker. Her vil der i 2030 uden en AlsFynBro køre 7700 biler i døgnet på Rute 43. Med en AlsFynBro estimeres trafikken på motorvejen til 17.200 biler i døgnet, alt imens trafikken på Rute 43 falder til 5500 (da nogle bilister vil tage den nye motorvej i stedet).

Den nye støjvurdering fra COWI viser altså, at stigningen i trafikken bliver mindre end først antaget. Og at man - med de rette støjreducerende tiltag som f.eks. nedgravning og støjsvag asfalt - kan begrænse støjen til et niveau, der er lavere eller lig niveauet i dag.