Als-bro. Vi tager vejstøj seriøst

Støj fra veje er et væsentligt problem. Så langt har Morten Gjeddebæk ret. Men så ikke ret meget længere.

Han skriver den 19. februar, at 40.000 biler vil passere Svanninge Bakker i døgnet i 2030, hvis Als-Fyn-broen med motorvejsforbindelse bliver en realitet. Det tal må stå for hans egen regning.

Cowis beregninger viser nemlig, at tallet i 2030 er ca. 17.200 biler i døgnet, hvis der med en fast forbindelse kommer en motorvej vest for Svanninge Bakker. Til sammenligning forventes der i 2030 ca. 7700 biler på den nuværende rute 43 - som vel at mærke går direkte gennem bakkerne.

Vi har også bedt Cowi vurdere støjen i forskellige scenarier. Og de viser, at man med en række tiltag, f.eks. afgravning og støjreducerende belægning, kan dæmpe støjen fra motorvej til et niveau, der enten er lavere eller det samme som i dag.

På sigt vil staten skulle lave mere præcise støjberegninger. Men vi tager det bestemt seriøst - og de indledende analyser viser, at meget kan gøres for at begrænse støjen.