Als-Fynbroen vil binde Danmark sammen

Bro: Hvis broen mellem Als og Fyn bliver en realitet, vil det lette livet for mange sønderjyder, så derfor ligger det mig stærkt på sinde at arbejde for, at broforbindelsen bliver en realitet.

En bro vil sikre en bedre sammenhængskraft og styrke både Fyn og Sønderjylland, og det har vi brug for.

Fordelene ved en broforbindelse mellem Als og Fyn er helt klare: Både sønderjyder og fynboer vil få adgang til et langt større antal arbejdspladser, og det vil skabe vækst og udvikling til glæde for både borgere og erhvervsliv; det betyder også meget for den store mængde folk, det kommer udenfor Syddanmark og arbejder hos nogle af de meget attraktive virksomheder i området. Jeg tror, at det må give en større tilflytning til området, hvis man som ægtefælle kan se, hvor stor en radius, man kan søge job i.

Og så for hele Syddanmark generelt, når Fyn rykker tættere på Tyskland og de store eksportmarkeder. En besparelse på 30 minutter i leveringstid er betydelig for eksempelvis fødevarer.

Men endnu vigtigere, så vil en helt almindelig sønderjyde spare en times transport til specialiseret behandling på regionshospitalet, hvis man har brug for det. Områderne i Syddanmark, som tæller både fastland og øer, har brug for at blive trukket tættere på hinanden med en bro.

En bro bør også være med jernbane, fordi det bevirker, at jernbaneforbindelsen over Femern kan undværes - og dermed bliver den væsentligt billigere og mere spiselig for tyskerne.

Jernbanen på Fyn bør føres mellem Nyborg-Ringe og videre mod Sønderborg, hvor der i forvejen er jernbaneforbindelse til Tyskland. Det vil betyde, at al jernbanegods mellem Skandinavien og Europa kan benytte denne forbindelse. Det vil være til gavn for Danmark, da hvert godstog betaler ca. 5000 kr. i infrastrukturafgift for at passere Storebælt. Samtidig vil forbindelsen binde hele øst og Syddanmark tættere sammen med Tyskland, hvorimod en Femernforbindelse kun vil være til gavn for østdanskere - og svenskere...

Lettere tilgængelighed vil gavne bosætningen. Særligt på Als og i andre dele af Sønderjylland, hvor husene lige nu næsten er er usælgelige, da det er umuligt at opnå kreditforeningslån, så en broforbindelse vil styrke de små lokalsamfund. Det er jo utroligt, at der stadig findes områder i et relativt lille land som Danmark, som er så svært tilgængelige, at det er umuligt at finansiere husene.

Det er vi nødt til at lave om på, og det gør vi, når vi får vedtaget en broforbindelse mellem Als og Fyn.