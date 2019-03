Als-Fyn-broen - Destruktive milliarder

Hov, Pernille Weiss, der tabte du lige mig, eller i hvert fald min fynske stemme. Du bruger Hamborgs 1,8 millioner indbyggere som løftestang for et projekt til mellem 50 og 100 milliarder kroner, bestilt af en fabrikant i Nordborg, så han kan få nogle fynske ingeniører til at pendle frem og tilbage over Lillebælt i deres Teslaer.

Du er helt forgabt i, at hver dansker, ved at investere i veje og broer for et ukendt milliardbeløb, kan høste 1000 kroner over 50 år. Ingen af os får nogensinde det endelige facit at se, men i den her forbindelse burde det overhovedet ikke være penge, der betød noget. Og det vi skal give i bytte for den sølle tusindlap, er den idyl, som vi ellers skulle have tilbudt vore turister, også dem fra Hamborg. Du har hidtil været i stand til at bilde mig (og andre potentielle vælgere) ind, at du er den menneskelige stemme, det grønne islæt, inden for Det Konservative Folkeparti. Men lad det endelig komme frem, at du og dit parti er villige til at stresse Svanninge Bakker og andre fynske og sønderjyske marker, enge og skove med motorveje, samt med bropiller og brofag at genere dyre- og sejlerlivet i Lillebælt til gengæld for, at alle syddanske områder kan blive opland til Hamborg. Hvis der findes nogle varetyper, der ikke kan tåle at komme fra Fyn via Femern eller via Kolding (eller med skib fra en fynsk havn), så må udbyderne placere deres produktion et mere praktisk sted. Jyske og sjællandske logistikere ved godt allerede i dag, hvilke ruter de vil benytte nu og i fremtiden. Og de der ingeniører, som du nævner, burde flytte hen til deres virksomhed, eller få en hjemmearbejdsplads. Trist at konstatere, at du blot er galionsfigur for et parti, der kalder sig konservativt (bevarende), men som bag masken er lige så liberalistisk som for eksempel LA., Man skal ikke trække milliarder ud af EU bare fordi man kan; det kan blive uhyggeligt destruktivt.