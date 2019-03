Klaus Riskrær Petersen er fundet skyldig, har fået en straf, som han har udstået. Han har valgret og er valgbar. Det er helt op til vælgerne, hvorvidt de vil stemme på ham i et omfang, så han kommer i Folketinget. Men opnår han valg, er det jo lige i demokratiets ånd. Ingen er i tvivl om hans fortid. Derfor må befolknings vurdering jo i givet fald være, at Klaus Riskjær Petersen er værdig til at sidde i folketinget.