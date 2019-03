Alle de grovheder gør politikerne hårdhudede - og det er ikke godt

På kant: Endnu engang har politikere beskrevet, hvilke urimelige beskeder de får i deres indbakke. At blive truet og svinet til er åbenbart en del af livet for mange folkevalgte. Det går ikke, og der er ingen undskyldning.

Selvfølgelig rammer hadet den enkelte, men problemet er fælles. For hvad er det for nogle politikere, vi får, når hadet løber løbsk? Ja, det siger sig selv. Det bliver dem, der er hårde nok til at tåle mosten. Dem der nærmere er kyniske end empatiske. Og dem der er blevet bange for den almindelige borger og derfor nøjes med bekræftelsen fra de nærmeste våbenbrødre.

Vi får med andre ord politikere, der er kolde i røven, og som befinder sig bedst i den ghetto, der hedder Christiansborg. Og sådan nogle politikere vil ikke gøre meget gavn i et demokrati som det danske.

I det at skulle tåle nedsættende omtale og stigmatiserende udsagn ligner politikerne de borgere, som har en anden tro og en anden etnisk oprindelse. Også de møder udstødelsen, generaliseringerne og tilsviningerne. Og desværre holder mange politikere sig ikke tilbage i den sammenhæng. Tværtimod fremhæver de gang på gang, at tonen nødvendigvis må være hård - der skal ikke pakkes noget ind.

Men det passer ikke. Lærte vi ikke alle som børn, at man skal tale ordentligt og behandle andre med respekt? Jo, vi ved godt, at det betyder noget, hvordan vi taler om og til andre mennesker. Og hvis vi alle efterlevede denne simple kendsgerning, ville både politikere og mennesker med udenlandsk oprindelse få en mere tålelig tilværelse.