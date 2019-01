Allan: Mette F. er utroværdig, det er valgflæsk

Udspillet om pensionsalder er for løst. Og det kommer for sent, mener Allan Kim Jensen.

Mette Frederiksen taler om Allan Kim Jensen fra Grundfør, når hun lover at nedslidte skal have ret til pension efter 40 år på arbejdsmarkedet. "Når du lægger sten i 40 år, bliver dine knæ altså smadret. Når du er rørlægger i 40 år, sker der noget med dine skuldre og din ryg", siger Mette Frederiksen.

Allan Kim Jensens krop er ødelagt af arbejde, men anlægsgartneren giver ikke meget for Mette Frederiksens løfter om forhandlinger med arbejdsmarkedets parter, hvis hun bliver statsminister efter et valg.

- Mette Frederiksens udmelding er for løs. Lige for tiden har de så meget valgflæsk, de forskellige politikere, mener Allan Kim Jensen.

Anlægsgartneren har lagt fliser gennem mere end 40 år, og han hæfter sig ved, at Mette Frederiksens udmelding i første omgang ikke var finansieret. Men de tre milliarder kroner skal skaffes ved at barbere finanssektorens overskud og den sidste halvdel ved blandt andet at sløjfe skattelettelser på aktieindkomster.

- Men hvorfor kommer hun først med udmeldingen nu?

Ifølge den 60-årige anlægsgartner har Socialdemokratiet og formanden selv været med til at stemme alle reformer og stramninger igennem.

- Mette Frederiksen har selv stemt ja til alt det, som er vedtaget, understreger han med tanke på efterlønnen.

Hvad betyder det for Mette Frederiksens troværdighed i dine øjne?

- Jeg tror, at det er valgflæsk. Meldingen kommer lige op til et valg. Når det kommer til stykket, vil hun sige, at hun ikke kan gennemføre det og ikke har lovet noget. Hun har ikke villet høre på os hele vejen igennem, hvor vi har gjort opmærksom på problemerne. Hun kommer for sent med forslaget, siger Allan Kim Jensen.