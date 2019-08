Aldrig for sent at lære at surfe

Du kan enten svømme mod strømmen eller ride med på bølgen.

I mange år valgte jeg den første model. Måske du kender det? Det kræver uendelige mængder energi at tage livtag med de vandmasser, der møder dig i form af fx. sygdom, skilsmisse, fyring eller dødsfald.

Fornemmelsen af kun lige at holde hovedet oven vande er en tro følgesvend, når man, som en underbegavet laks, forsøger at "sejle op ad åen".

Jeg tror på, vi forsøger at køre imod ensretningen, fordi vi er bange for, hvad der sker, hvis vi giver slip og bare lader os flyde med strømmen. Det er nærmest en naturlov, at vi prøver at holde fast i det gamle, fordi det er velkendt.

Men hvad nu når det, vi kender, ikke virker? Gør os kede af det. Gør os frustrerede. Gør os vrede. Giver det så mening af holde krampagtigt fast i det? Eller endnu værre: prøve at få det til at gå væk.

Det simple svar er nej. Det giver ikke mening. Som i overhovedet ikke.

Det, der giver mening, er at acceptere det, der er. Lade ovennævnte svære følelser være til stede og gå igennem dem. Ikke at det er den letteste ting i verden. Jeg indrømmer, at det er svært at acceptere, at min hverdag med lidt for jævne mellemrum bliver invaderet af livsparacitter, der smager af handlingslammelse.

Men det er her, vi har et valg: At lade os trække ned, eller at insistere på at holde os oven vande. Jeg har valgt det sidste, og jeg har "opfundet" et mentalt surfbræt, som jeg ser for mit indre øje, når alting ramler omkring mig.

Når svære udfordringer opstår, tager jeg brættet frem, og på et øjeblik ser jeg mig selv hæve mig over problemerne. Jeg er i stedet oven på paracitbølgen frem for at være ved at gå under.

Når du opgiver at svømme imod strømmen af udefrakommende hændelser, du alligevel ikke kan gøre noget ved, og i stedet hopper op på surfbrættet, så bliver livet lettere at have med at gøre.

Det handler om at sige nej tak til at være offer. For omstændigheder, hændelser eller fortiden. Nej tak til offerrollen = et ja tak til at skabe dit liv på trods af livskaos.

Det er nemlig gået op for mig, at det er muligt at være positiv, smile og nyde livet, selv om bølgerne engang imellem går en anelse højere, end vi kan lide, og tager pusten fra os.

Når vi tager surfbrættet frem og giver fingeren til det, der truer med at trække os mod bunden, så er vi med til at skabe det bedst mulige liv for os selv.

Har du indtil nu haft den tvivlsomme ære at være olympisk mester i at svømme mod strømmen? Så er du nok ved at være så træt i armene, at du ikke orker at løfte sommerens måske sidste glas rosé?

Her er en god nyhed: Det er aldrig for sent at lære at surfe.