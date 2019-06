Læserbrev: Annette Nielsen skriver 18. maj, at modregningen i efterlønnen på grund af, at personer født efter 1. januar 1956 har foretaget en såkaldt aldersopsparing, forekommer at være tyveri.

Det er tyveri. Der er modsat mange andre former for pensionsopsparinger betalt skat, inden opsparingen er sket - alligevel kan man forvente, at der trækkes omkring en tredjedel af det opsparede beløb i efterlønnen. Det giver ikke mening.

Nu skal man være klar over, at tyveri er lovligt, når det er vedtaget i Folketinget, men A.N. har ret i, at i hvert fald denne del af efterlønsreformen må rulles tilbage med tilbagebetaling til dem, som allerede er blevet modregnet. A-kasser, banker og pensionsselskaber kender reglerne for modregning - hvis rådgiverne her ikke har frarådet at foretage aldersopsparing, hvis man påtænker efterløn (og født efter 1. januar 1956), har de et problem.