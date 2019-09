Alderdomshjem. Ældre har brug for noget socialt

Læserbrev: "Mens mine kollegaer i byrådet fejrede de udsendte danske mænd og kvinder, kørte jeg rundt med hjemmeplejen i Bolbro på en aftenvagt," skriver rådmand Søren Windell på Facebook og tilføjer, at han på mange af sine ture i hjemmeplejen har set mange ældre sidde alene hjemme med fjernsynets larm og bornholmerurets tikken som deres eneste selskab. De kommer ikke uden for en dør og mister lige så stille livsgnisten, fordi de ikke har nogen at tale med, grine med, og spejle deres lange liv i.Til de mange ældre burde vi have et hjem. Et alderdomshjem. Et hjem, hvor man kan bo trygt alene, hvor der er mulighed for at sidde i egen bolig og læse en bog, men hvor fællesskabet og duften af frisk kaffe og lyden af hyggeligt selskab er lige uden for døren.Vores plejehjem er hjem med pleje til dem, der har brug for det.Et alderdomshjem er et hjem med alderdom og de småskavanker, der følger med det. Ikke et sted, hvor plejen er det vigtigste. Sådan et hjem vil jeg gerne have bygget i Odense. Vi har brug for boliger for ældre, der mest af alt ikke har brug for pleje, men mere har brug for tryghed og noget socialt, skriver rådmanden.Den slags hjem havde vi engang flere af i Odense. Men i takt med, at de forsvandt, skrev jeg for nogle år siden i Ugeavisen Odense en fremtidshistorie. Den handlede om, at Odenses borgmester Anker Boye fyldte 100 år og i den anledning blev hædret, fordi han havde skrinlagt alle planer om en letbane og i stedet havde brugt pengene på at bygge et alderdomshjem i nogle af de hospitalsbygninger, der var blevet ledige i forbindelse med udflytningen til byens nye, store hospital.Nu gik historien jo desværre ikke som skrevet. Men højt hurra for Søren Windell, hvis han får gjort alvor af sine ønsker og planer.