Afvist flygtnings bøn til Støjberg: Giv os fred og tryghed

Åbent brev: Kære Inger Støjberg.

Jeg henvender mig til dig, fordi jeg og min familie har fået afslag på asyl og står til udvisning - hvorhen ved vi ikke. Vi er flygtet fra flygtningelejre i Irak. Vi er alle sammen, undtagen min far og mor, født i flygtningelejre. Jeg synes, at jeg og mine søskende fortjener en chance for i det mindste at leve et anstændigt liv uden frygt, bomber og ydmygelse.

Min familie flygtede sammen med tusinder af andre familier pga. revolutionen i Iran i 1979 til Irak. Vi var tvunget til at flygte, min familie var en del af den kurdiske demokratiske bevægelse tilhængere af den kurdiske parti (PDKI) og kæmpede for kurdernes rettigheder i Iran. Da den islamiske republik overtog magten, begyndte regimet en udryddelseskampagne mod alle demokratiske kræfter i landet.

Partiet blev forbudt, og mange af partiets medlemmer blev fængslet, torturet og henrettet. Min familie har i deres kamp mod regimet mistet mange familiemedlemmer.

I de forskellige lejre har jeg og min familie haft forskellige politiske aktiviteter, blandt andet PDKI's politiske arrangementer. De iranske regime har forsøgt at likvidere nogle af min familiemedlemmer i disse flygtningelejre, men har været heldigt at undslippe.

Udover vores etnicitet som kurder tilhører vi yari-religionen, som er et mindretalsreligion i Iran. Religionen er ikke anerkendt af det islamiske regime og tilhørere af denne religion bliver dagligt chikaneret, og de har ikke lov til offentligt arbejde, eller til at videreuddanne sig efter folkeskolen. Religionen bliver betragtet som en trussel mod islam.

Vi er anerkendt som FN-flygtninge og besidder FN's dokumenter fra de forskellige lejre. Vi er blevet tvunget til at flygte til Danmark, men har desværre fået afslag på vores anmodning om asyl.

Min fars onkler og fætre, som levede i samme flygtningelejre i Iran, har fået tildelt asyl i Danmark. Desuden har mange familier som er kommet til Danmark fra de forskellige lejre sammen med min familie, fået asyl i både Danmark, Sverige, Italien, Østrig osv.

Vi har fået afslag. Fordi Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet ikke opfatter vores sag som profileret i forhold til vores modstand mod iranske regime og mener, at vores sag er forældet. Det lyder grotesk, at de begge afviser sagen blot ved påstå, at vi ikke er profileret nok til at være politisk flygtninge.

Min familie er identificeret af den iranske myndigheder som en politisk familie. Derfor en højtprofileret familie i den forstand, at de iranske myndigheder er bekendt med min families politiske aktiviteter. Ved flere lejligheder er min familie blevet opsøgt af de iranske myndigheder i de lejre, vi boede i i Irak for at likvidere dem.

Alle mine søskende og undertegnede er født i flygtningelejre og har ingen forbindelse til Iran. Efter mange års forfølgelse havde vi håbet på at få fred i Danmark, men nu risikerer vi at bliver sendt tilbage til Iran.

Kære Inger Støjberg, du er vores sidste håb. Prøv at forestille dig at bo i flygtningelejre i så mange år og komme til et land, der har respekt for menneskerettigheder og alligevel blive afvist. Det er virkelig frustrerende. Mange nætter vågner jeg med at ønske, at det var sidste dag. Jeg og mine søskende er nogle unge mennesker, der ønsker at leve et fredeligt og anstændigt liv uden frygt. Min sidste ønske er at vågne en dag, hvor jeg føler, at jeg har et fremtid.