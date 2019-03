Lukkelov: Det nye år har bragt optimisme og tiltro til, at de politiske vinde endelig har fået øjnene op for vigtigheden af vækst og udvikling i hele landet. Således har regeringen det seneste års tid blandt andet arbejdet med at flytte flere tusinde statslige arbejdspladser ud af København, og lavet fornuftige lempelser i planloven. Alt dette ikke bare til gavn for landdistrikterne, men for hele landet. Sammenhængskraft betaler sig nemlig.

Noget kunne dog tyde på, at betydningen af liv og aktivitet i de mindre byer ikke helt er slået igennem. Regeringens nye forslag om at afskaffe lukkeloven vil nemlig udelukkende få én konsekvens: Centralisering af handel til de større byer, og færre købmænd i de mindre bysamfund. Regeringens forslag vil altså med andre ord betyde, at borgere i tyndtbefolkede områder vil opleve længere transporttid når de skal handle dagligvarer.

Vi ved, at lukker den lokale købmand, har det negative konsekvenser. Afskaffes lukkeloven kan det betyde færre lokale arbejdspladser, mindre støtte til lokale foreninger og klubber, lavere huspriser samt dårligere bosætningsforhold. Derudover er det vigtigt at huske på, hvilken værdi en lokal dagligvarebutik har. Det er nemlig ikke bare der, hvor man foretager sine indkøb af dagligvarer - det er også en arbejdsplads, muligheden for fritidsjob, et mødested for de lokale, og det sted hvor man får udleveret pakker og medicin. Det er et lokalt omdrejningspunkt.

Den seneste ændring i lukkeloven kom i 2012 og betyder, at detailbutikker i dag alene skal holde lukket på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 nytårsaftensdag. Lempelsen gav de store dagligvarebutikker, som discountbutikker, supermarkeder og varehuse mulighed for at have længere åbningstider og holde åbent om søndagen. Det har især presset de mindre lokale erhvervsdrivende, der før havde eneret på søndagshandel.

Lukkeloven har en stor betydning, ligesom kommunernes detailhandelsplanlægning omkring de største byer også en betydning.

I et samråd i Erhvervs -, Vækst - og Eksportudvalget den 7. februar slog erhvervsminister Rasmus Jarlov til lyd for, at en fuldkommen afskaffelse af lukkeloven vil medføre byrdelettelser for erhvervslivet på "omkring 84 mio. kroner". Selvom 84 mio. kroner immervæk er en vis mængde penge, kunne det tyde på, at det ikke er en afskaffelse af lukkeloven, der medvirker til nogen form for substantiel byrdelettelse for erhvervslivet. I Landdistrikternes Fællesråd mener vi, at man i stedet bør kigge på alternative løsninger. Det bør være muligt at forbedre dagligvarebutikkers generelle vilkår, uden at forringe vilkårene for borgere og virksomheder i landdistrikterne.

Vi har brug for, at regeringens udspil bliver lagt i mølposen. De strukturelle udfordring og uligheder, vi i dag ser i udviklingen af det danske samfund, vil udelukkende blive forstærket af forslag som dette. Vi har brug for et Danmark i balance, og det får vi ikke ved at bidrage til butiksdøden i landdistrikterne.