Affaldsplan. Ingen aprilsnar

Påsken falder nogle år relativt tidligt, men normalt ligger 1.april helt fast i kalenderen.

Men i år skulle man tro at datoen var flyttet til 11. februar, da vi i Rudkøbing midtby den dag fik en skrivelse fra Langeland Forsyning A/S ind ad døren, som ville have været en god aprilsnar, hvis det var d. 1. april.

Beskeden i skrivelsen var at Rudkøbing Indre By uden høring er udvalgt til som eneste område i kommunen, at overgå til fuld affaldssortering. Dvs. at borgerne ikke længere får afhentet restaffald fra en skraldespand, men skal kildesortere alt affald til genbrug og selv bringe det til affalds-øer der indrettes i kvarteret.

Dette til trods for at Indre By har flest små, snævre boliger med beskedne gårdrum og for det meste uden have.

Det er så her man skal finde plads til et batteri af beholdere til sortering i div. affaldsfraktioner, der så i nogle tilfæde skal bugseres til affalds-øen på cykel, hvis man som gammel eller handicappet overhovedet er i stand til det.

Selvfølgelig skal vi sortere mere end pt., fx. plastic, men at slippe skraldespanden helt er for stort et spring. Der spørges også om idéen er at vi skal betale det samme som hidtil, selvom vi ikke får hentet noget?

Dog indkalder man til et snarligt borgermøde , idet man ønsker "at tage hensyn til borgerne, bybilledet og afhentningsmulighederne, når man planlægger affaldshåndteringen i Rudkøbing Indre By." Her vil man begrunde hvorfor det er Indre by der er udvalgt til eksperimentet.