Affaldsøer. Dialog fremmer forståelsen

Mange misforståelser om indsamling og genbrug af fremtidens husholdningsaffald i Rudkøbing midtby kunne have været undgået, hvis Langeland Forsyning og Langeland Kommune havde forstået budskabet og betydningen af rettidig kommunikation med borgerne.

I stedet for snakker myndighederne åbenbart hen over hovedet på borgere i midtbyen, der reagerer negativt.

Helt tilbage i marts 2018 gav kommunalbestyrelsen grønt lys til en grøn og bæredygtig visionsplan for fremtidens affaldshåndtering, og i oktober blev et nyt affaldsregulativ godkendt.

Så langt, så godt.

Den lokale langelandske lex nytænkning var, at 66 studerende fra Syddansk Universitet skulle medvirke i "en design og innovationsopgave", der skulle løse fremtidens indsamling af dagrenovation i Rudkøbing midtby. "For at sikre størst mulig viden og input om, hvordan den fremtidige dagrenovation skal håndteres".

Kodeordene var "borgerinddragelse" og "dialogmøder".

Formålet var at udfordre og udtænke mulige løsninger, og som der stod, "at kunne skabe noget unikt, som kan være med til at profilere Langeland". Vel sagtens som en grøn og bæredygtig kommune, som lever op til såvel nationale som EU-krav til genanvendelse af husholdningsaffald.

Det er da en rigtig god historie. Hvorfor fortæller Langeland Forsyning så ikke den gode historie som inspiration til borgermødet tirsdag 26. februar i stedet for for bare at melde ud, at der skal etableres affaldsøer i midtbyen. Hvilket skaber forvirring og vildrede.

Hvad er resultatet af de SDU-studerendes borgerinddragelse og dialogmøder. Det er det, der er interessant. Hvis der altså er noget at komme efter?

Langeland Kommune har en kommunikationsafdeling. Brug den og få budskabet ud til borgerne.

Som forsyningsdirektør Lars Birk Rasmussen siger, "vi ønsker, at borgerne kommer med input og ideer til, hvordan den nye affaldsordning skal udformes".

Jamen, blev borgerne da ikke hørt i SDU'ernes design- og innovationsprojekt? Eller hvor langt er vi i processen med borgerinddragelse og dialogmøder?

I øvrigt: Hvorfor holde borgermødet langt ude på Ørstedskolen i stedet for lidt mere nærliggende for de berørte borgere i midtbyen, som det hele handler om?